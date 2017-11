Maluma podría cantar en el Mundial de Rusia 2018

Agencia

COLOMBIA.- El reggaetón podría adueñarse de la próxima Copa del Mundo y es que rumores apuntan a que el cantante colombiano Maluma sería quien interpretara la melodía del certamen veraniego de 2018.

De acuerdo con Récord, según diversos medios, 'Pretty Boy' no estaría solo en esta presentación, pues lo acompañaría el también músico de Puerto Rico, Bad Bunny, quien ha obtenido éxito a nivel mundial con diversos temas.

Ambos reggaetoneros estarían durante la inauguración de la gran fiesta del futbol, el próximo 14 de junio, para cantar el que sería el nuevo tema de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Ésta no sería la primera vez que intérpretes de este género musical 'levantan la mano' para este tipo de eventos, pues en certamen anterior Pitbull estuvo junto a Jennifer Lopez y Caludia Leitte con el tema 'We Are One (Ole Ola)'.