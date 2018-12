Vidente revela que este cantante es pareja de Maluma

Agencia

BOGOTÁ, Colombia.- La vidente colombiana Deseret Tavares reveló detalles sobre la pareja masculina que podría tener el cantante Maluma.

Esta sería la segunda vidente que pone en duda la heterosexualidad de Maluma, en los dos últimos meses. La primera fue Mhoni que, incluso, aseguró que él saldrá del clóset en 2019.

De acuerdo con Deseret, el amor del cantante de ‘Felices los cuatro’ es un colega de él: “Otro muchacho, que es casi de su misma edad”, dijo.

“Es un muchacho de cabello oscuro, el cual él oculta y ayuda disimuladamente en su carrera”, agregó la vidente, y destapó que las cartas muestran que Maluma se encuentra en un dilema sentimental en este momento.

“Está en una situación en la que no sabe qué hacer, dicen las cartas que él miente a raíz de sus relaciones personales”, reveló.

También habló sobre los rumores de romance entre el intérprete Pipe Bueno y Maluma.

“Veamos que nos dicen las cartas sobre Pipe Bueno y Maluma (…) Dicen que hay una grande amistad, también muestra una relación amorosa, muestra que se esconden, muestra amor”, dijo la mística.

Cabe mencionar que, si bien mucho se ha especulado sobre su orientación sexual, Maluma intenta hacer caso omiso a los rumores y pocas veces se ha referido al tema.

Incluso, aunque muchos creen que es gay, actualmente tiene una relación estable con la guapa DJ Natalia Barulich.

Pipe Bueno desmiente rumores

En septiembre pasado, el cantante Pipe Bueno quiso poner punto final a los rumores de un posible romance con el colombiano Maluma.

“Evidentemente eso no es cierto, ya conocen a la novia de “Juancho” (Maluma), mi novia era la presentadora de televisión Jessica Cediel con la que viví cinco años por cierto. Me reía con él porque no es cierto. Somos amigos y eso no va a cambiar”, dijo Pipe en entrevista con el programa de televisión mexicano.

“Los amigos se brindan apoyo y se quieren, le tengo un cariño que no pasa de ahí, de amigo, de hermandad, nos reímos pero nada más. No nos afecta para nada”, puntualizó.

(Con información de Pulzo y People)