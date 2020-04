Maluma proporciona su número celular para hablar con sus fans

Ciudad de México.- Maluma hace de todo en esta cuarentena por el virus, esta vez, el cantante compartió su número celular para estar en contacto con sus fans.

En un video posteado en su cuenta de Instagram, el colombiano aparece ejercitándose, y confiesa que no tiene muchas cosas que hacer ahora que permanece encerrado en casa, por lo que iba a proporcionar su número privado para poder estar en contacto, vía mensaje, con sus fans de Estados Unidos y Canadá.

Maluma dijo que por el momento no podrá comunicarse con sus fans de Latinoamérica, pero no descartó la posibilidad.