Maluma regresa a las redes y promociona documental de su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de haberse despedido de Internet, Maluma ha vuelto a las redes sociales. El cantante ha regresado a publicar unos posts en Instagram este martes para promocionar por todo lo alto el lanzamiento del documental sobre su vida titulado ‘Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré’.

“Bueno parceros, tranquilos, no me he ido, algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes, Maluma Baby, chao”, así regresó el cantante colombiano después de haber permanecido por fuera de Instagram un poco más de 24 horas.

Ese video en las historias de esta red social fue acompañado por un nueve imágenes en la sección de noticias que al unirse forman la promoción de lo que será un documental suyo que se lanzará Youtube el próximo 5 de junio.

De este nuevo proyecto de Maluma se sabe que es un documental sobre su vida.

El reggaetonero es el colombiano con más seguidores en Instagram, suma a la fecha: 42 millones y medio.