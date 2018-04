Shakira y Maluma posan para la revista Billboard

Agencia

Ciudad de México.- Shakira y Maluma vuelven a trabajar juntos, esta vez para la revista estadounidense Billboard. Los colombianos, que junto a J Balvin fueron nominados a los premios musicales que esa publicación entregará el próximo 20 de mayo en Las Vegas, protagonizan un reportaje en el que explican cómo surgió la relación laboral que luego se transformó en amistad.

Todo comenzó cuando Shakira, catalogada como la artista femenina más rentable, estaba trabajando en "El dorado", disco en el que volvería a cantar en español. Un directivo de Sony Music (Afo Verde) le recomendó trabajar con Maluma, quien entonces lideraba la lista Hot Latin Songs de Billbard con "Borró cassette". También le propuso trabajar con Prince Royce, Carlos Vives y Nicky Jam, informa el portal El Espectador.

Shakira sostiene que con Maluma hubo "química absoluta". "En el momento en que la energía creativa comenzó a fluir, nunca se detuvo", razón por la cual grabaron dos temas: "Chantaje" y "Trap".

Fue esa colaboración la que, según Billboard, Maluma se convirtiera en una estrella global del pop latino. En 2017 hizo por primera vez una gira mundial en la que logró vender más de un millón de entradas. Además, es el artista (hombre) latino con más seguidores en Instagram. Como si fuera poco, para el Mundial Rusia 2018 interpreta la versión bilingüe del tema "Colors" junto a Jason Derulo y actualmente prepara su nuevo álbum de estudio, "Fame" (fe, alma, música y esencia).

Por su parte, Shakira se prepara para comenzar "El Dorado Tour", su primera gira en siete años.

En la entrevista a Billboard, Shakira y Maluma hablan del referente a ser símbolos sexuales. Shakira sostiene que no se siente así, sino como una persona que hace compañía a otras a través de su música. Dice también que no siempre está perfectamente arreglada y que no siente presión por ello.

"Supongo que todas las mujeres tienen ese lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales, somos sexys ... todas las mujeres tienen ese equilibrio a cualquier edad", explica.

Finalmente, Shakira comentó que por la edad que tienen sus hijos (Milan y Sasha, 5 y 3 años) mantiene exhausta todo el día, pero eso no significa que no los disfrute.