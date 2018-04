Él era Avicii, el pionero del movimiento electrónico

Agencias

NUEVA YORK, EU.- Recientemente se dio a conocer la noticia de la muerte de el Dj y productor Avicii, pionero del Movimiento Electrónico de Danza contemporáneo, un DJ capaz de realizar giras por todo el mundo, de acuerdo con información de Bloomberg.

También te puede interesar: Fallece a los 28 años el DJ Avicii

¿Quién era realmente Avicii?

Tim Bergling es su verdadero nombre, fue un DJ, productor, y remezclador, nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia. Emergió en la industria musical en 2008, cuando tenía 18 años, al hacer una remezcla de la canción del videojuego de Commodore 64, Lazy Jones.

Un poco más sobre su historia musical y sus éxitos...

Foto: 1 Zoom.

En abril de 2008, Avicii publicó su primera producción propia, Manman, por el sello discográfico de Pete Tong, Bedroom Bedlam, después de ganar el concurso del mismo, "Fast Trax". Avicii recibió el 70% de los votos y después del lanzamiento contactó con numerosas etiquetas discográficas, promotores y agencias de reservas de todo el mundo.

En 2011, por primera vez Avicii y David Guetta realizan una coproducción titulada: Sunshine, la cual fue incluida en el álbum Nothing but the Beat, de David Guetta, en la versión electrónica de dicho álbum. Además fue nominada a los Premios Grammy como "Mejor Grabación Dance" en el año 2011.

Su sencillo Levels fue nominado en la categoría "Mejor Grabación Dance" en los Premios Grammy de 2012. El 10 de noviembre de 2013, ganó el premio "Mejor Artista Electrónico" en los MTV EMA.

El 15 de enero de 2016 Avicii lanzó su remezcla del sencillo de Morten, "Beautiful Heartbeat". Los socios de Coca-Cola y Avicii hicieron un himno mundial para una campaña con Conrad Sewell. La canción fue lanzada el 19 de enero.

El 25 de enero del mismo año, Avicii se asoció de nuevo con Coldplay para coproducir su sencillo "Hymn for the Weekend", que fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum A Head Full of Dreams. 9​ En el 2016, según un informe por la revista Inc.,

Fue la sexta empresa de mayor crecimiento en Europa, con unos ingresos de 7,7 millones de euros en 2014.

Fue un DJ capaz de realizar giras por todo el mundo.

Sus éxitos incluyen "Wake Me Up!" "The Days" y "You Make Me". Él es el sujeto del documental de Levan Tsikurishvil 2017 "Avicii: True Stories".

Su retiro...

Foto: captura de pantalla.

El 29 de marzo, Avicii anunció vía Facebook que se retiraría de los escenarios al terminar sus giras del 2016. 13​

A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Facebook y en su página de Internet, Tim Bergling anunció que sus conciertos programados para el 2016 serán los últimos.

Voy a estar siempre agradecido de haber experimentado y logrado todo lo que tengo con la ayuda del equipo que me rodea y mis queridos seguidores.

Tras agradecer a familiares, amigos, seguidores, artistas, músicos y compositores, dice no saber qué pasará en el futuro dejando claro que no tiene planes de seguir actuando en vivo dado que su interés está en explorar distintos ámbitos.

Aunque deja abierta la posibilidad de volver a la música ya que a través de ella seguiría comunicándose con sus seguidores.

“Una parte de mí dice ‘nunca digas nunca’, podría estar de regreso, pero no será dentro de poco”.

La decisión la tomó luego de un viaje con sus amigos y equipo técnico por Estados Unidos, donde "reflexionó sobre las cosas desde un punto nuevo".

Avicii había sufrido pancreatitis aguda en el pasado, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol. Después de que le extirparon la vesícula biliar y el apéndice en 2014, canceló una serie de espectáculos en un intento de recuperación. Dejó de viajar en 2016 pero continuó haciendo música en el estudio.

"Cuando miro hacia atrás en mi vida, pienso: ¿qué hice? En algún sentido fue el mejor momento de mi vida. Tenía un precio, mucha ansiedad y mucho estrés para mí, pero fue el mejor viaje de mi vida ".

Su muerte se produce pocos días después de haber sido nominado para un Premio Billboard de la Música por el mejor álbum dance / electrónico por su EP "Avicii (01)".