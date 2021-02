Manelyk y Jawy quedan fuera de la nueva temporada de Acapulco Shore

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay una mala noticia para los seguidores de Acapulco Shore porque la pareja principal, Manelyk y Jawy, no estará en la octava temporada.

La fecha de estreno para el lanzamiento oficial de Aca Play Xtremo, el programa previo a la octava temporada de Acapulco Shore, será el 23 de febrero a las 22:00 horas cuando se estrene en México, a través del canal de televisión cerrada MTV Latinoamérica.

Para esta temporada están: Tadeo, Talía, Jay y Chile; también participaron la Nacha Michelson, Fernando, Ramiro, María, Víctor, el doctor Pepe Arana, Diana Chiquete y Celia Lora.

Celia Lora, por su parte, respondió: "Depende de que yo quiera estar; pero el dinero no es un tema; no, fíjate que no. No le digas a MTV, pero no".

Manelyk y Jawy: comprometidos

Mane y Jawy, la pareja más polémica del reality show Acapulco Shore, se comprometieron en la playa. Una de sus compañeras del programa de MTV compartió el romántico momento ocurrido el mes pasado.

Fue a través de las historias de Instagram de Karime, también concursante de Acapulco Shore, en donde se hizo visible cómo Jawy le pidió matrimonio a Mane, provocando que la polémica integrante del reality de MTV rompiera en llanto.

Potro, el otro gran ausente

Después de casi ocho años de reventón y sexo como parte del reality Aca Shore, Luis "Potro" Caballero quiere sacudirse esa imagen.

El también cantante que ganó fama gracias al programa de realidad de MTV, aseguró que quiere dejar atrás esa imagen de conflictivo y fiestero.

"Ha sido una gran oportunidad para que la gente vea que no solamente sirvo para la fiesta, también me gusta competir y el trabajo en equipo".

Señaló que se encuentra en un proceso de crecimiento personal y de evolución, además de que ya no quiere estar encerrado en una casa con puros borrachos.

(Con información de El Universal y redes sociales)

