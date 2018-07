Modelo amamanta a su bebé durante una pasarela

Agencia

Ciudad de México.- "Un momento que nunca olvidaremos", así calificó la revista Sports Illustrated el paso de la modelo Mara Martin por la pasarela “Sports Illustrated Swimsuit”, como parte del evento de moda Paraiso Fashion Fair, realizado del 12 al 15 de julio en Miami Beach.

Mara formó parte de la tradicional catwalk, donde se lucieron diversos bikinis, pero ella tuvo un plus en su participación: mientras desfilaba, iba amamantando a su bebé, la pequeña Aria, de cinco meses de edad, informa le portal Quién.com.

“¡Qué noche! Las palabras ni siquiera pueden describir lo increíble que me siento después de haber sido elegida para desfilar por la pasarela. Cualquiera que me conozca sabe que ha sido un sueño de toda mi vida. No puedo creer que estoy despertando (y veo) los titulares que hablan de mí y mi hija por hacer algo que hago todos los días. Es realmente tan gratificante e irreal. Estoy muy agradecida de poder compartir este mensaje y, con un poco de suerte, de normalizar la lactancia materna y también mostrar a otros que las mujeres pueden hacerlo todo”, escribió en su Instagram.

“Pero para ser honesta, la verdadera razón por la que no puedo creer que sea noticia es porque no debería ser noticia. Mi historia de ser una madre y de amamantarla mientras desfilo es sólo eso. Anoche hubo más titulares que nuestro mundo debería ver. Una mujer se va a entrenar dentro de dos semanas para servir a nuestro país; otra mujer tuvo una mastectomía y otra es sobreviviente del cáncer, una medallista de paralímpicos. Esas son las historias que el mundo debería estar discutiendo”, agregó Mara Martin.

El público ovacionó a la modelo quien vistió un traje de baño dorado que bajó del lado derecho para poder amamantar a la pequeña, quien también estaba apropiadamente vestida con un bikini color verde y auriculares para proteger los oídos de la música.

Antes de iniciar la presentación, la joven madre compartió una foto en su cuenta de Instagram expresando lo emocionada y agradecida que estaba de poder participar con su hija del desfile.