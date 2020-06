Mardoll busca conquistar a México con su música

Cancún.- La bella cantante Húngara Mardoll en medio de esta pandemia de coronavirus lanza su nuevo sencillo “Overwhelmed” (Abrumada), tema que refleja su sentir durante este confinamiento, ya que desde marzo viajó a su país natal a grabar algunos episodios de “Esposas Desesperadas” y ya no pudo volver a Nueva York, lugar donde radica.

Desde su confinamiento en Hungría, Mardoll platicó con Novedades Quintana Roo su sentir y la forma con la que pretende conquistar al público mexicano y estadounidense, empezando con este nuevo sencillo.

“Siempre he escrito canciones, empecé desde muy pequeña escribiendo poesía, fui criada en Budapest pero mi papá es americano; siempre estuve un poco aislada de Hungría, estar dentro de mi país pero sintiéndose fuera de él, me motivó a escribir, luego seguí con la parte musical y escribo lo que quiero expresar como esta canción que ahora promociono ‘Overwheled’, que de cierta manera es como algunas veces me siento”, detalló Mardoll, quien pretende que con sus letras el público se identifique,

“Muchas veces la manera de expresar mis emociones es aceptar lo que estoy viviendo y sintiendo, por qué lo voy a guardar si tal vez mucha gente se puede identificar con lo que siento y pienso, eso me hace sentir bien”.

Acerca de Overwhelmed

“Este lanzamiento realmente es muy emocionante, siempre fue mi canción favorita desde que la escribí, mis amigos y mi familia son muy críticos y honestos, si les gusta o no me lo dicen y me hace sentir súper bien que a todos les gustó. Esta canción tiene un mensaje muy interesante”, expresó Mardoll, quien no busca grabar un disco por ahora, pero sí, sentir el pulso del público mexicano, darse a conocer y posicionar su música para madurar en su carrera.

Cada mes el público estará escuchando algo nuevo de Mardoll y la cantante lanzará algunas sorpresas a través de las redes sociales.

Y la pandemia…

“Estoy viviendo en un departamento no tan lejos de mi madre, me quedo en casa, algunas veces voy a la gasolinera sólo a dar la vuelta. Vine de visita a Hungría y me tocó la pandemia, ya no pude regresar a Nueva York donde vivo, me estoy recuperando de una lesión por la cual detuve mis presentaciones. Algunos días me deprimo pero digo, estoy sana, con mi novio y cerca de la familia, gracias a Dios nadie se ha muerto de mis conocidos, mi vida cotidiana es quedarme en casa”, finalizó.