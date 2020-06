Paulina Gaitán dará vida a una ambiciosa mujer en la serie El Presidente

Cancún.- A nada de estrenar su nuevo proyecto, la actriz mexicana Paulina Gaitán, platicó en exclusiva con Novedades Quintana Roo lo feliz y agradecida que se siente con Amazon por darle la oportunidad de protagonizar importantes y exitosas series, y de la buena mancuerna que han logrado, ahora con “El Presidente” donde da vida a una ambiciosa mujer llamada Nené.

“Estoy muy agradecida con Amazon, hicimos una mancuerna increíble desde “Diablo Guardián”, ellos han creído mucho en mí y depositaron toda su confianza al darme varios protagónicos, ahora estoy muy emocionada que a partir de este 5 de junio ya podrán tener los 8 episodios de ‘El Presidente’ por Amazon Prime Video”, detalló Paulina, quien dará vida a Nené, la esposa del Presidente de la FIFA chilena.

“Es un personaje importante, esta serie habla de la corrupción de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), un caso muy sonado en 2015, la FIFA Gate, está visto a través de los ojos de Sergio Jadue que es el representante del fútbol chileno y yo soy su esposa, una mujer fuerte, compleja que manipula a su marido para que haga lo que ella quiere, le gusta el poder y crecer a costa de lo que sea”.

Vive un buen momento

Paulina Gaitán ha participado en proyectos como “Diablo Guardián”, “Narcos”, “Las niñas bien” y ahora protagoniza “El Presidente”, fue nominada al Ariel por “Cosas Insignificantes” y obtuvo una Diosa de Plata por su participación en la película “Deseo”, además actuó en “Somos lo que hay”, proyecto que obtuvo la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.

“Siento que estoy en el lugar indicado, he tenido mucha suerte, no todo ha sido miel sobre hojuelas, no todos han sido personajes increíbles, hay veces que uno tiene que rechazar o te rechazan, entonces es un camino complicado esta carrera que elegí pero no me arrepiento de nada, todo trae frutos después de un tiempo, ahora me siento en un lugar privilegiado y con ganas de seguir con proyectos que valgan la pena, que tengan un contenido de calidad”, expresó Gaitán, quien próximamente estrenará varias películas más.

“Me casé con un idiota, con Poncho Herrera; Territorio, con Andrés Clarión, y Souvenir que es ópera prima de Armand Cohen, todo está listo y solo esperamos que se abran los cines para tener las fechas de estreno, mientras tanto a darle”.

Vive una cuarentena muy productiva

“Ha sido muy duro, más por la incertidumbre de no saber qué pasará, entonces yo paso mi tiempo haciendo cosas productivas. Acabo de tomar el Ukelele, estoy tomando clases, quiero escribir mi largometraje, buscar cosas que me hagan sentir creativa, aprender cosas porque luego no hay chance; ahorita puedo tomar el workshop con no sé quién o el curso en línea, no tengo hijos, no tengo que ser maestra y mamá, tengo más tiempo conmigo”.