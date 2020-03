Emocionante: María Elena Ríos toca el saxofón de nuevo junto a Ximena Sariñana

Ciudad de México.- Luego de meses de permanecer en el anonimato, este martes la saxofonista María Elena Ríos volvió a tocar su saxofón en un escenario y lo hizo en cadena nacional en compañía de Ximena Sariñana.

La joven, que fue agredida con ácido en la cara en septiembre pasado, se presentó en el programa de la periodista Paola Rojas para hablar de su historia de vida, así como para regresar al escenario como artista musical.

María Elena Ríos apareció de espaldas junto a su saxofón e interpretó la pieza de “La Llorona”, frente a ella estaba Ximena Sariñana, que cantó fragmentos acompañándola.

La pieza despertó emociones tanto de la periodista Paola Rojas como de los espectadores, que no tardaron en manifestar sus opiniones al respecto.

Desde la semana pasada, la saxofonista ha compartido cómo ha sido su experiencia desde aquel día en el que fue agredida con ácido en la cara.

En entrevista con Notimex, pidió a las mujeres no silenciar la violencia que viven y denunciar a sus agresores. “El miedo al qué dirán mata y no quiero que las asesinen”, dijo.

También te puede interesar: La Fiscalía de Oaxaca ofrece $1 millón por el agresor de la saxofonista

La artista, quien actualmente se encuentra en recuperación en la Ciudad de México, sostuvo que a pesar de que las autoridades “quedan a deber” en atención y procuración de justicia en los casos de violencia de género, siempre es recomendable acudir a un Ministerio Público y exigir ser escuchadas.

“Las mujeres estamos pasando tiempos de pánico, de emergencia, de alerta, donde gritamos auxilio pero no nos escuchan, pero aun así necesitamos denunciar para que logremos castigos ejemplares para los agresores y que en un futuro no exista otra María Elena, otra niña Fátima, otra Ingrid”, sostuvo.

Comentó que hoy se encuentra recuperándose de las quemaduras que le provocó el ácido que le fue arrojado por un sujeto en septiembre pasado cuando ella se encontraba en su casa.

Derivado de esto, María Elena tiene injertos de piel en sus brazos, piernas, pecho, abdomen y rostro. Los médicos le han pronosticado un tiempo de sanación de entre cinco y seis años.

“Tengo que cuidarme del roce de cualquier cosa porque (los injertos) se me abren con facilidad; a veces me dan comezón y no me dejan dormir y mis papás se tienen que levantar a darme masajes para que descanse pero me temo que así voy a estar los primeros años”, señaló.

Refirió que desde hace un mes recibe fisioterapia en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México gracias a la cual ha logrado recuperar la movilidad en las piernas e incluso ha podido tocar el saxofón.

“Me siento bien porque esa sensación de ser inútil, pues ya se ha ido un poco, antes estaba como bebé porque mis papás me bañaban, me ayudaban a hacer del baño y me daban de comer en la boca porque yo estaba en cama sin poderme mover.

No poder tocar el saxofón es lo que más me preocupaba porque mi boca no estaba en condiciones pero afortunadamente, pues le he echado muchas ganas a la fisioterapia facial porque mi boca estaba muy chiquita ni las cucharas para bebé me entraban”, recordó.