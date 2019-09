Maribel Guardia preocupa a sus fans por su 'arriesgado' paseo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia preocupó mucho a sus fans de Instagram luego de que publicara un video grabado desde una trajinera en Xochimilco, en la Ciudad de México.

De acuerdo a Infobae, la actriz asustó a sus seguidores de Instagram al pararse al borde de la trajinera y presumir su visita a uno de los lugares más emblemáticos de México. Su clip lleva más de 22 mil 'likes' y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes le piden que se cuide mucho y no se vaya a caer por andar grabando.

Maribel presumió lo hermosas que son las trajineras e invitó a las personas a visitarlo; sin embargo lo que para unos era un simple video más de la cantante, para otros no lo fue, ya que recordaron aquel terrible accidente que consternó al país, el pasado 1 de septiembre, donde un joven cayó de una trajinera y murió ahogado, por lo que le pidieron a Maribel que tuviera mucho cuidado.

Mensajes como “Aguas por que ahí se caen”, “Cuídateme mucho, tú no te me vayas a caer de la trajinera”, “No te vayas a caer”, “Hermosa no hagas eso porque pone de nervios te puedes caer cuidate mucho”, “Mari agárrate bien por favor y pide chaleco”, fueron solo algunos comentarios de sus admiradores.

Sin duda alguna sus admiradores estaban con los nervios de punta al verla grabando desde la trajinera que por lo menos en este año ya cobró la vida de una persona.