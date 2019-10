Marina de Tavira estrena romance con Diego Luna (fotos)

Agencia

NUEVA YORK.- No cabe duda que las protagonistas de Roma siguen siendo sensación en los medios internacionales, pero ahora no se trata de Yalitza Aparicio, quien se rodea de la crema y nata del mundo de la moda, se trata de la actriz Marina de Tavira, quien no sólo terminó su relación de años con Rafael Sánchez Navarro, sino que estrena romance nada más y nada menos que con ¡Diego Luna!

De acuerdo a Vanguardia, Marina llevaba más de ocho años de relación con el también actor Rafael Sánchez Navarro, de hecho él la acompañó a la ceremonia de entrega de los Oscar de este año, cuando ella estaba nominada por su trabajo en “Roma”. No obstante luego especulaciones, ahora las fotos confirma que este noviazgo quedó atrás y que Marina disfruta de su nuevo amor junto a Diego Luna.

A la pareja se le vio pasear de la mano por las calles de Nueva York, lugar en donde Diego Luna, recibió un homenaje en la cena de Surgeons of Hope. Evento al que acudió acompañado por la estrella de Roma, confirmando así el nuevo noviazgo.

Según algunos medios, incluso De Tavira habría sido infiel a su ex, con el ‘charolastra’, quien se ha labrado una sólida carrera en el mundo del cine.

Por lo pronto ninguno de los dos ha confirmado el romance, pero no dudamos que continúen e incluso lleguen a trabajar juntos en algún proyecto