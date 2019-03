Mark Hamill comparte foto del "reencuentro" entre Luke y Han

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Las muertes de Han Solo y Luke Skywalker en Star Wars: El despertar de la fuerza y El último Jedi, respectivamente, decepcionaron a muchos fanáticos que se dieron cuenta de que la secuela de Star Wars probablemente nunca vería a los dos viejos amigos reunidos.

Incluso, el actor Mark Hamill ha expresado su pesar y afirmó además que, desde su punto de vista, quienes tienen ahora el mando de la saga “están matando a Star Wars”.

Ante ello, Hamill publicó una foto de él mismo con Harrison Ford que hace referencia a esa decepción.

What a Han/Luke reunion might have been like... pic.twitter.com/E6LXnWAwhe

También, publicó lo que en sus palabras es otro de sus grandes arrepentimientos con la saga de Star Wars

"To say I feel humiliated and ashamed would be a gross understatement.

I ask you to be compassionate.

I have lived an otherwise blameless life."

#InfamousIgnominy 😩 pic.twitter.com/LSpnVogKsg