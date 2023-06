Marvel Studios modifica su calendario retrasando varios proyectos

Marvel Studios anunció que tomó la decisión de reprogramar su calendario de lanzamientos de los próximos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel ( MCU ) retrasando la mayoría de ellos, solo uno se vio beneficiado y fue llegara antes a las salas de cine de todo el mundo, según Variedad.

Deadpool 3 es la única que recibió noticias positivas ya que se adelantó del 8 de noviembre de 2024 al 3 de mayo de 2024 , la cinta del Mercenario Bocazas seguirá explotando el tema del Multiverso, Wade Wilson interpretado por Ryan Reynolds se encontrará con una versión alternativa de Wolverine retratado de nueva cuenta por Hugh Jackman, por lo que las expectativas son altas.

Captain America: Brave New World fue trasladada al 26 de julio de 2024, seguirá al nuevo cap “Sam Wilson” quien se enfrentará a múltiples amenazas que incluyen al villano de Bruce Banner/ Hulk conocido como El Líder, el nuevo presidente Thunderbolt Ross que podría Conviértete en Red Hulk ya la Sociedad Serpiente.

Blade ahora se estrenará el 14 de febrero de 2024 con Mahershala Ali en el papel titular, Mia Goth tiene un papel secreto aunque algunos medios estadounidenses indican que podría ser la antagonista.

Thunderbolts llegará tentativamente el 20 de diciembre del 2024, reuniendo un nuevo equipo conformado por héroes y ex villanos que resultó en Bucky Barnes y Yelena Belova.

Fantastic Four fue retrasada hasta el 2 de mayo de 2025, la cinta centrada en la denominada “Primera Familia de Marvel” aún no define su cuarteto protagónico pese a los rumores que indicaban que Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal y Daveed Diggs estaban en las negociaciones finales, aun no hay nada claro y podrían elegir a otros.

Para los fanáticos posiblemente los atrasos más significativos son los dos próximos filmes de Avengers Kang Dynasty y Secret Wars , la primera el 1 de mayo de 2026 y la segunda el 7 de mayo de 2027.

Los atrasos están seguramente conectados a la huelga de guionistas que ha paralizado las producciones e incluso los rodajes, dependiendo de qué tan pronto los estudios lleguen a un acuerdo con los guionistas, se podrá renovar los planes ya veremos si se cumplirán las nuevas fechas como las definitivas.

