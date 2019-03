Mattel lanzará muñecos de BTS en México en septiembre de 2019

Agencias

México.- Mattel, la compañía creadora de Barbie, anunció que lanzará una colección de muñecos de BTS en México el próximo mes de septiembre de 2019. ¿Cuál será su precio?

Según informó la empresa a través de Twitter, los juguetes de los Bangtan Boys tendrán la ropa que usaron en su MV “Idol”, mismo que ha alcanzado los 400 millones de reproducciones en YouTube.

Coming at you live from #TFNY with a life-sized sneak peek at the #BTSDollsOfficial fashions! Stay tuned to see these looks on the dolls soon! 💜 #BTSxMattel #MattelNYTF2019 pic.twitter.com/eu4P1RXzrw