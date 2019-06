Mauricio Clark busca recuperar almas del mundo homosexual

Agencia

Ciudad de México.- En una entrevista para el programa matutino "Venga la Alegría", Mauricio Clark causó polémica, al hablar sobre la comunidad gay.

“Conforme fui avanzando me di cuenta de que no era feliz, siendo bien honesto, aunque yo saliera gritar otra cosa, conforme me fui enrolando no sé en qué momento estaban los cuartos oscuros de los antros, sexo oral por acá, sexo en todos lados, en los baños, en el coche empecé a entrar en ese mundo y ya no supe cómo salir. Ese es el mundo homosexual le pese a quien le pese”, aseguró.

Señaló que después de vivir esa vida, su objetivo es recuperar del mundo de las drogas, del suicidio y de la homosexualidad a cientos de almas con su conferencia ‘Todo es posible’.

“Se ha hecho un grupo muy grande de personas que quieren dejar de ser homosexuales y yo con toda lo honestidad se los digo, sí se puede”, concluyó.