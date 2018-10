Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de su canal de YouTube, Mauricio Mancera, conductor de 'Hoy', reveló como abusaron de él mientras trabaja en 'Venga el domingo'.

Todo comenzó porque Mauricio tuvo como invitado a Sergio Sepúlveda, con quien recordó algunas de sus anécdotas mientras estuvo en TV Azteca, la que más llamó la atención fue la que la producción de 'Venga el domingo', versión de 'Venga la alegría' pero en fines de semana, no le pagó.

Sergio le comentó que la gente siempre le preguntaba el por qué había dejado la emisión y de si un día regresaría a conducir a TV Azteca.

'Eso sí, fíjate eso lo hice por amor al arte''

''Porque me corriste y nunca me pagaste el finiquito (risas)', dijo Mancera. Posteriormente Sergio añadió: ''ya les contaste, aquí a tu público, que hubo una temporada en la que no te pagaron realmente''.

''Eso sí, fíjate eso lo hice por amor al arte'', sentenció Mauricio; ''Cuando hacíamos 'Venga el domingo', él siempre se ha quejado le pagaban mal, pero hubo una temporada que hicimos 'Venga el domingo' y, acá al Mau no le pagaron''.

Mauricio recordó que en un momento le indicaron que debía ahorrar porque 'Venga el domingo' concluiría, situación que aprovechó para indicar que no le habían pagado, por eso fue con la gerente de administración para quejarse.

Afirmó que la encargada de pagos le dijo que nunca entró a la nómina y por ende nunca le iban a pagar.

En 2014, la televisora del Ajusco encargó dicho programa a Mauricio Mancera, quien salió de "Venga la Alegría" para dedicarse de lleno a éste; aunque tras un año y medio de transmisiones, la empresa decidió terminar con su emisión.

Ahora que Mancera comenzó a trabajar en Televisa y que TV Azteca está planeando relanzar "El Hormiguero", Facundo será el nuevo encargado de conducir el 'talk show'.