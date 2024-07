MaXXXine: acción, drama y gore ochentero de la mano de Mia Goth

Hace dos años, el director Ti West lanzó dos películas que captaron la atención del público: ‘X’ y su precuela, ‘Pearl’.

En ‘X’, la trama gira en torno a un grupo de amigos, incluyendo a Maxine, que alquilan una casa rural con la intención de filmar una película para adultos. Sin embargo, los propietarios de la casa, Howard y Pearl, esconden oscuros y siniestros planes para sus invitados.

La segunda contaba la historia de Pearl, yéndose a los tiempos de la Primera Guerra Mundial, y cómo se convirtió en esa asesina que siempre quiso ser una estrella.

Ahora llega MaXXXine, la tercera película de la trilogía, que sigue a Maxine (Mia Goth) mientras trata de salir del mundo del cine para adultos para convertirse en una actriz de Hollywood.

Pero mientras recibe la noticia de que se ganó el papel protagónico en la nueva película de la directora Elizabeth Bender (Elizabeth Debicki), Maxine debe enfrentar a un asesino en serie que está matando a todos a su alrededor.

Así como las primeras películas fueron un homenaje a producciones de los años 70 y al uso del Technicolor, respectivamente, MaXXXine busca recrear una estética ochentera.

La película protagonizada por Mia Goth, Giancarlo Esposito y Kevin Bacon, se filmó por completo con equipo de la época, y el diseño de producción, vestuario y maquillaje dan perfectamente en el clavo.

Incluso la premisa recuerda a las llamadas películas ‘slasher’ de la época, aunque se queda corta en el departamento de la música. Ahí sí podría haberse exagerado más para redondear el efecto.

Algo de lo que también carece es de la complejidad psicológica de sus antecesoras, cortesía, precisamente, del personaje de Pearl.

