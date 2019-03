Me endeudé para hacer 'Roma': Alfonso Cuarón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Cuarón reveló en un entrevista con Studio Universal que tuvo que arriesgarse financieramente y pidió dinero prestado para concluir la cinta Roma, un proyecto que calificó como "una cuestión vital" y que se llevó tres estatuillas en la 91° entrega de los premios de la Academia.

En entrevista con el también cineasta, productor y director Gary Alazraki (Nosotros los Nobles, Club de Cuervos), Cuarón dijo que su penúltima cinta, Gravity, fue éxito en taquilla por lo cual se dio el lujo de arriesgarse con su siguiente película.

El aclamado director expone que el "sí tuvo un éxito digamos financiero, porque hay distintos tipos de éxitos, el financiero con Gravity (...) y a mí sí me dio una cierta seguridad el decir 'bueno, voy a hacer lo que se me dé la gana y ya después si me encuentro en la calle pues regreso y trato de hacer The Fast and the Furious 8', regreso a hacer lo que aparentemente le puede gustar a la gente".

Además, Cuarón dijo que suele filmar una película cada cinco años y que no necesariamente lo hace por dinero, como en esta ocasión.

El director de Roma, cinta que se llevó el domingo pasado los premios Oscar a Mejor película extranjera, Mejor director y Mejor fotografía, explicó que eligió emprender ese proyecto porque buscaba reconectarse con su esencia después de vivir varios años fuera de México:

"Está muy bien todo eso de ser ciudadano del mundo, excepto el que llega un momento en donde si no estás centrado en tu raíz se vuelve una experiencia muy estéril, espiritualmente estéril", finalizó.