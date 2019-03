Por 20 años piloto falso trasladó a miles de personas

Agencia

SUDÁFRICA.- Un piloto de la aerolínea sudafricana SAA presentó su renuncia este año después de que la compañía descubriera que había pilotado aviones comerciales durante más de 20 años con documentos falsos, según el portal local Mail & Guardian.

De acuerdo a RT, el escándalo surgió cuando SAA descubrió que la licencia de piloto de William Chandler era una falsificación durante una investigación sobre un "incidente denunciado", reconoció esta semana la aerolínea.

Aunque se sabe poco sobre el incidente, Mail & Guardian informó que se produjo en noviembre pasado durante el vuelo SA260 entre el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo y Frankfurt, Alemania, concretamente en el espacio aéreo suizo.

Según informes, un empleado de SAA dijo que "realizó algunos giros extraños con el avión que nadie entendió, incluso los propios tripulantes de cabina".

Dear Broadcast media peeps, the @mailandguardian's @Subz_84 worked damn hard on the #SAA pilot story. If you're going to talk about it please say where you got the story. https://t.co/2OFGg9Q6vC