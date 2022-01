Me lo ganó Kate: Lyn May confiesa que se enamoró del “Chapo” Guzmán

La vedette, Lyn May desató una gran polémica al confesar que estuvo enamorada del capo mexicano, “El Chapo” Guzmán, pero que la actriz, Kate del Castillo se lo ganó. Además reveló que también ha sido contratada por varios grupos delictivos y esto no le genera vergüenza.

“Si me han contratado y he trabajado para ellos también muchas veces. Yo trabajo, cobro y me voy. Me tratan muy bien” aseguró la bailarina.

El pasado martes durante una entrevista para el programa “De primera mano” Lyn May habló sin “pelos en la lengua” y confesó que varios capos se han enamorado de ella, pero a su corazón solamente estaba interesado por el Chapo, pero “se lo ganó Kate”. La actriz aseguró que conoció a Guzmán Loera aunque nunca dejaron que se acercara a él.

“Sí lo conocí, pero un día fui a trabajar a un lugar que tenía él que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, muy padre todo. Estaba yo muy feliz, pero no dejaban que nadie se acercara. Yo le canté y todo, pero pues me lo ganaron”, dijo May.

Lin May aconseja a las mujeres que aparecen en el libro “Emma y las otras señoras del narco”

La también actriz aprovechó el espacio para dar un “consejo” a las mujeres que aparecen en el libro de la periodista, Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del narco”, como; Alicia Machado, Ninel Conde, Galilea Montijo, entre otras. A las que se le vincula por haber tenido una relación sentimental con integrantes de famosos cárteles del narcotráfico.

May opina que si ellas realmente en algún momento de su vida fueron esposas o amantes de capos, no importa, ya que si en realidad hicieron eso “qué bueno, porque ahora son millonarias”.

“Que no les afecte, que hablen con sus hijos bien… Digan que eso ya quedó en el pasado… Ya ni las cenizas quedan. Si hay lana que le entren ¿Qué tiene? El dinero es el dinero” puntualizó la bailarina.

