"Me pagan por aprenderme el baile", asegura famoso tiktoker

Ser influencer sí es un trabajo, comenta el creador de contenido Eddie Schobert, quien en la red TikTok tiene más de cinco millones de seguidores y en YouTube suma más de 644 mil suscriptores.

Schobert recuerda que comenzó en el mundo digital con un canal de YouTube junto a su expareja y cuando vio que de ello se ganaba dinero comenzó a invertir y con el tiempo creó sus propios canales.

"Antes la gente no lo veía como trabajo, yo personalmente cuando inicié no pensé que iba a ganar dinero de esto y es una pregunta que recibo mucho, de si gano dinero con los videos de YouTube. Sí, es un trabajo", dice en entrevista.

"Mucha gente no lo ve así porque dicen 'ah, te paras en frente de una pantalla, 15 segundos para TikTok y te pagan por eso', no, no me pagan por eso, me pagan por la dedicación que le tomé para aprender el baile, todo lo que viene atrás, la producción, las ideas, ser creativo", asegura.