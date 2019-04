¿Qué te parece #Medellín, lo nuevo de Madonna y Maluma?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Madonna y Maluma han cumplido su promesa, la mañana de este miércoles la “reina del pop” ha publicado en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo sencillo “Medellín”, en el cual participa también el reggaetonero colombiano.

En menos de una hora el audio, que fue compartido a través de la plataforma YouTube, obtuvo más de 200 mil reproducciones y promete ser uno de los hits del año, publica el portal de noticias Infobae.

La semana que viene (el miércoles 24) MTV lanzará de manera oficial el videoclip, con un programa en vivo con la diva del pop que se podrá ver en más de 180 países a la vez.

"Abril 17", había escrito este martes la Reina del Pop en su cuenta de Instagram (con más de 13 millones de seguidores), acompañando la fecha con una foto vestida de novia y abrazando a un Maluma que luce un traje rojo, marcando la cuenta regresiva para el estreno del esperado tema.

Hoy el colombiano presumió el nuevo hit en sus redes sociales Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto.. no saben mi felicidad y lo que representa esto para mi VIDA! #Medellin disponible en todas las plataformas digitales @madonna SE VALE SOÑAR... SE LOS DIJE!

"Ven conmigo – Let's take a trip. Si te llevo para un lugar lejano. Ven conmigo – I'll be so good for you. Te enamoras, te enamoras, mami. Ven conmigo – Let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. Ven conmigo – I'll be so good for you", reza el estribillo de la canción.

Pero aunque "Medellín" ya puede escucharse, el esperadísimo clip se verá por primera vez en siete días, el miércoles próximo a las 11 de la mañana.

El lanzamiento será en MTV Presents: Madonna Live, un programa que se emitirá en vivo desde Londres y donde la “reina del pop” será entrevistada por el DJ británico Trevor Nelson.

El programa, que durará 30 minutos, podrá seguirse a través de las plataformas y canales digitales de la emisora en casi 200 países. También participarán unos 200 fans. Y Juan Luis Londoño Arias, popularmente conocido como Maluma, se unirá al especial en vivo desde Miami.

Madonna prometió hablar sin filtros de su nuevo álbum, que será trascendental para su carrera, Madame, y saldrá a la venta el 14 de junio.