Melissa Barrera brinda su postura tras su despido de “Scream 7”

La actriz mexicana Melissa Barrera proporcionó este miércoles su primera declaración tras ser despedida de la franquicia Scream por Spyglass Media Group.

La compañía utilizó como argumento finalizar su relación laboral debido a las declaraciones a favor de Palestina en redes sociales relacionada con el conflicto bélico en Medio Oriente, calificando las publicaciones como antisemitas.

La artista que interpretó a Sam Carpenter en la quinta y sexta entrega de la saga centrada en personas que tratan de sobrevivir a los ataques de diferentes versiones del asesino serial Ghostface expresó su posición tras su salida del próximo filme.

Por medio de su cuenta de Instagram en una de sus stories condenó el antisemitismo y la islamofobia.

"Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas"

Afirmó la actriz nacida en Monterrey, quien al identificarse como latina y mexicana, destacó su responsabilidad al tener una plataforma que le permite ser escuchada.

"He tratado de usarla para crear conciencia sobre los problemas que me importan y prestar mi voz a aquellos que lo necesitan", añadió.

Realizando hincapié en la igualdad de derechos humanos para todas las personas, independientemente de su religión, raza, etnia, género u orientación sexual.

Y defendió la idea de que un grupo de personas no puede ser definido por su liderazgo.

Spyglass, inicialmente rechazó a realizar comentarios sobre el despido pero dio más tarde un comunicado para aclarar que la actriz no fue despedida por su apoyo a la causa palestina.

Sino por interpretar sus publicaciones como antisemitas. La empresa insistió en tener una postura clara contra el antisemitismo y cualquier forma de incitación al odio.

Pero no es la única salida ya que la actriz Jenna Ortega una de las actrices jóvenes mejor cotizadas en Hollywood no podrá participar en Scream 7 por sus compromisos con la serie de Wednesday donde interpreta a Merlina de Los locos Adams, por lo que Tara Carpenter tampoco retornara para enfrentarse a Ghostface, por lo que parece que Paramount Pictures y Spyglass deberán apostar todo a convencer a que regrese Neve Campell la protagonista original con su icónica Sidney Prescott, de lo contrario todo será cuesta arriba para la producción.

Melissa Barrera has released a statement after she was fired from ‘SCREAM 7’ for being vocal about the genocide happening in Palestine.



“Silence is not an option for me.” pic.twitter.com/aEnowhRuDy