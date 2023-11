Reportan salida de Jenna Ortega de la franquicia de 'Scream'

Jenna Ortega podría ser la siguiente víctima de la franquicia del terror ‘Scream’, ya que diversos medios reportan su salida, a tan sólo un día del despido de la actriz mexicana Melissa Barrera, del mismo universo.

De acuerdo con Deadline, la salida de la actriz de 21 años se había negociado mucho antes de que comenzara la huelga del sindicato de actores y guionistas de Hollywood, sin embargo todo esta problemática pausó este proceso.

Muchos fanáticos de la protagonista de la reconocida serie de Netflix ‘Wednesday’, comenzaron a especular que Ortega tomó la decisión de abandonar la franquicia millonaria de Scream en solidaridad con Melissa Barrera.

EXCLUSIVE: Jenna Ortega, who was a lynchpin draw in getting ‘Scream VI’ to the horror franchise’s best opening grosses ever at $44.4M stateside, $67M global, isn’t expected to return for #ScreamVII, we hear from sources (click photo below for story) https://t.co/BrO3kosQRi