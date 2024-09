¿Mentira o verdad? Usher asegura que hackearon su cuenta de X

Usher se metió a la boca del lobo el fin de semana después de que presuntamente su cuenta oficial en X (antes Twitter) fuera hackeada.

A pesar de que el cantante asegura que fue real la invasión a su perfil en aquella red social, decenas de personas consideran que es bastante curioso que ‘casualmente’ algo pasara con su cuenta, especialmente con toda la polémica de Sean ‘Diddy’ Combs.

El fin de semana, Usher, aparentemente, borró una gran cantidad de posteos de X, justo cuando uno de sus mentores, Sean Combs, se encuentra en el ojo del huracán por cargos de tráfico sexual.

Usher Claims He Was Hacked After X Posts Disappear Amid Diddy Arrest | Click to read more 👇 https://t.co/jG4WEh6cfp

Luego de que varios de sus seguidores y otros internautas notaran que su feed de X se encontraba prácticamente limpio, comenzaron a especular que era para que no lo vincularan con Combs.

Sin embargo, fue el mismo Usher quien informó en su perfil de X que hackers se metieron a su cuenta y eliminaron su historial de mensajes.

Account got hacked and damn y’all ran with it! 😂😂😂 See you tonight at Intuit Dome ✌🏾👀✌🏾