Barbie lanza muñeca inspirada en Frida Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas mujeres que han cambiado el giro de la historia en todo el mundo serán inmortalizadas en una nueva línea de la muñeca Barbie, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer.

La compañía estadounidense Mattel, la fabricante de juguetes más grande del mundo, lanzó una edición de la muñeca Barbie inspirada en 17 mujeres destacadas, entre las que se encuentra las mexicanas Frida Kahlo y Lorena Ochoa, publicó el portal Contexto.

La compañía indicó en un comunicado que busca inspirar a mujeres y niñas a través de su línea “Sheroes”, creada en 2015 en homenaje a a figuras femeninas que son un ejemplo a seguir porque han generado un cambio social y han sobresalido en sus áreas o profesiones rompiendo fronteras e inspirando a las próximas generaciones.

Según contaron desde la empresa, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Barbie le rinde homenaje a mujeres que han tenido grandes logros a lo largo de la historia. El lanzamiento global de la línea

Sheroes será el próximo 20 de abril.

Estas son las mujeres homenajeadas por Barbie:

Lorena Ochoa, golfista profesional mexicana.

Patty Jenkins, directora estadounidense de la película Wonder Wooman.

Chloe Kim, snowborder estadounidense más joven en ganar una medalla de oro en los Juego Olímpicos de invierno. Tenía 17 años.

Bindi Irwin, conservacionista australiana.

Nicola Adams, boxeadora más exitosa de Gran Bretaña

Çarla Kubat, campeona de windsurf turca.

Hélène Darroze, chef francesa.

Hui Ruoqi, capitana del equipo nacional de voleibol femenino de China.

