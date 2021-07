A México le espera lo mismo que Cuba porque AMLO es un dictador: Eduardo Yáñez

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México el actor mexicano Eduardo Yáñez dio su opinión acerca de la situación actual de Cuba, donde desde el pasado 11 de julio los ciudadanos se han manifestado en contra del gobierno actual.

Yáñez dijo, aparentemente irritado, que lo que está sucediendo en aquel país será lo mismo que suceda en un futuro en México, pues considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un dictador.

El actor de "Falsa Identidad" dijo no estar sorprendido frente a las protestas de Cuba y consideró que no debería ser noticia pues es un suceso que comúnmente pasa. Sin embargo, este movimiento es un suceso sin precedentes en décadas de dictadura en la isla.

El conflicto ha dejado hasta el momento cientos de presos y heridos por la represión militar.

"Yo lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así, la verdad, ya llevan demasiados años. Siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, por qué lo hacen tema ahora, ¿Por qué ahora salió la gente? Siempre han salido".

Además el histrión de 60 años de edad, quien anteriormente ha mostrado su descontento hacia el gobierno de AMLO señaló que hay una simpatía con el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel porque sus mandatos son similares.

Finalmente, dijo que ha perdido la fe en las autoridades del país, que ya no apoyan a los ciudadanos mexicanos como antes.