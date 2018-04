Televisa vetó a Alfredo Adame, esta fue la razón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor y actor Alfredo Adame reveló que está vetado de Televisa luego de trabajar casi tres décadas en la televisora con un contrato de exclusividad.

De acuerdo a El Dictamen, su relación laboral terminó estos días cuando le informaron que estaba vetado por haber acudido al programa de Tv Azteca, "El Club de Eva".

Alfredo Adame de 59 años de edad, tras enterarse de la terrible noticia decidió romper el silencio y aseguró que mientras estuvo en el programa matutino "Hoy", no se le pagó, mientras que el sueldo mensual de la conductora Andrea Legarreta era de 250 mil pesos.

"Televisa ya no me importa, porque después de darle 30 años de mi vida en las que les di éxitos, rating, ahora soy no contratable"

"Cuatro años y medio en "Hoy" Azcárraga no me pagó un sueldo, Andrea (Legarreta) ganaba 250 mil pesos, otros ganaban 100 mil y a mí nada, solamente lo que la ANDA me pagaba, que eran 29 mil pesos mensuales durante esos cuatro años y medio. Le ayudé a hacer un éxito ese programa al que por mí le entró dinero con 18 puntos de rating y nunca me pagó un sueldo, indicó Adame.

"Televisa ya no me importa, porque después de darle 30 años de mi vida en las que les di éxitos, rating, ahora soy no contratable", aseguró. Adame cree que es absurdo que lo hayan vetado, pues antes de asistir al programa de Azteca le preguntó a los directivos si existía algún problema y ellos dijeron que no, sin embargo cambiaron de opinión.

"Yo les dije que si podía ir a otros lados y me dijeron que no había problema, entonces fui al Club de Eva y cuando regreso a Televisa porque estaba grabando unos capítulos al Güero Castro, me hablaron para decirme que los directivos estaban súper enojados porque fui. Yo les dije que por eso les había preguntado y ellos me dijeron que sí, siempre y cuando fuera una telenovela o serie pero no un programa de televisión, por eso me pusieron en una lista de ´No contratable´, contó.

Para terminar Adame dijo que los productores de Televisa le llaman para preguntarle por qué lo hizo, sin embargo ya no le preocupa estar bien con ellos, pues en Azteca lo quieren en varios programas.