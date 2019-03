Michael Jackson usó a los Simpsons como anzuelo para niños

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se dio a conocer que Los Simpson eliminarían el capítulo donde apareció Michael Jackson, debido a los testimonias que fueron ventilados con la transmisión del documental Leaving Neverland.

Al Jean, uno de los escritores de la serie que este año cumple 30 años, confirmó los motivos por los que tomaron la decisión de hacer a un lado el episodio "Stark Raving Dad", donde el rey del pop prestó su voz para un personaje que Homero Simpson conoció en una institución mental, publica Infobae.

El capítulo hecho especialmente para el cantante fue escrito por Jean junto a Mike Reiss, pero ahora que dos hombres lo acusaron de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran adolescentes la preocupación invadió a los creadores del programa.

Jean explicó que creen que Jackson tenía depravadas intenciones ocultas con su aparición en la serie.

"Si miras el documental, y luego miras el episodio, honestamente, parece como si Michael Jackson hubiera usado el capítulo para algo más que lo que nosotros habíamos pensado", dijo Al Jean al diario The Daily Beast.

Al Jean aseguró que el episodio no era solo comedia para Michael Jackson, sino una "herramienta" para llegar a los niños. "Eso creo y por eso creo que es apropiado remover el capítulo".

"Creo que era parte de lo que usaba para preparar a los niños. Realmente no lo sé, y debería ser muy cuidadoso, porque no es algo que sepa personalmente, pero eso es lo que creo, y me hace sentir muy triste", agregó.

Existió controversia por la decisión de remover el episodio, pero Jean apoyó totalmente la resolución. El productor ejecutivo, James L. Brooks, dijo a The Wall Street Journal que las afirmaciones hechas en el documental de HBO han sido motivo suficiente para retirar el episodio.

En el episodio que en español se tituló "Papá está loco", Michael Jackson prestó su voz para el personaje llamado Leon Kompowsky que creía ser el rey del pop. Después de salir del psiquiátrico, Homero lleva a casa al hombre y le compone una canción de cumpleaños a Lisa Simpson.