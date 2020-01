Michelle Renaud sueña que tiene veneno en los senos y "se los quita"

Ciudad de México.- Michelle Renaud, quien en 2018 protagonizó la telenovela "Hijas de la luna", sorprendió a sus fans y seguidores al publicar que se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de senos.

También agrego en su post:

"En un sueño me dijeron que tenia “veneno en el pecho” y me hizo mucho click así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el “Breast Implant Illness” me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos".

Mencionó que hace nueve años decidió operarse el busto para verse mejor y que le pareció una gran idea porque su doctor jamás le hablo de los riesgos, ahora debido por una enfermedad mamaria provocada por los implantes decidió quitárselos.

La actriz menciona que se dio cuenta que tener implantes no iba con su amor propio, ni estilo de vida y que era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. Además, agradece infinitamente a su pareja por apoyarla en todo momento.

"Total que ya me los quite y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni

menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido , tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!"