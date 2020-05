Humildemente, Mick Jagger vive aislado en su castillo del S. XVIII en Francia

Ciudad de México.- Debido a la pandemia por coronavirus, Mick Jagger, de 76 años, pasa su aislamiento en su castillo localizado en Indre-et-Loire, en la ciudad de Pocé-sur-Cisse, centro de Francia.

El cantante de los Rolling Stones pasa los días sin salir de la mansión desde marzo, rodeado por 20 hectáreas entre jardines y vegetación.



Ahí, el intérprete de "Brown Sugar" ha participado en diversas actividades que recaudan fondos para combatir el coronavirus, como su número junto a sus compañeros Keith Richards, Charlie Watts y Roonie Wood en el concierto virtual One World: Together at Home, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El Château de Fourchette, como se llama la propiedad, que compró en 1982 por 2.2 millones de euros, perteneció al Ministro de Finanzas de Luis XVI, el Duque de Choiseul. Después, Jagger lo reformó.

En otros momentos utiliza su castillo para recibir visitas de otras personalidades, así como para pasar sus cumpleaños y vacaciones, al tiempo que acude a ver espectáculos aéreos o ferias locales.



Su reciente aparición con guitarra para el programa de Jimmy Fallon The Tonight Show fue emitida desde ese lugar para hacer donaciones a Save The Children, así como para el lanzamiento del nuevo sencillo "Living in a Ghost Town".