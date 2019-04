Reaparece Mick Jagger tras operación de corazón

Agencia

NUEVA YORK, EU.- El líder y vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, volvió a mostrarse en las redes en buen estado de salud y de excelente ánimo tras la intervención del corazón que le debieron realizar y que consistió en reemplazarle una válvula aórtica por un catéter.

Hace poco más de diez días encendió las alarmas de todos sus fans alrededor del mundo cuando anunció, a través de su cuenta de Instagram, que se veía a posponer sus conciertos en los Estados Unidos y Canadá a raíz de un problema de salud, publica Infobae.

También te puede interesar: Esto es lo que dijo Mick Jagger tras ser operado del corazón

"A walk in the park" (Un paseo por el parque) publicó en sus redes sociales junto a una imagen donde se lo puede ver con camisa, jeans, zapatillas y una gorrita en lo que se presume es el Central Park de Nueva York.

En definitiva, una buena noticia para quienes esperaban ansiosos una nueva gira de los Rolling Stones, que iba a empezar justamente en los lugares donde debió aplazar sus presentaciones a raíz de la operación a la que se debió someter.

"Lo lamento por todos nuestros fans en Estados Unidos y Canadá con tickets. Yo realmente odio tener que dejarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero voy a estar trabajando muy duro para estar de vuelta en los escenarios lo antes posible. Nuevamente, mil disculpas a todos", fue el mensaje que envió a través de sus redes el 30 de marzo pasado.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.