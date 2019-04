Miguel Bosé ‘acosa’ a Michelle Bachelet por Twitter

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una serie de videos el cantante español Miguel Bosé ha emprendido una campaña para pedir que la exmandataria de Chile y actual alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visite Venezuela, con el objetivo de comprobar la situación por la que atraviesan los venezolanos.

Su afán se hizo ya notorio cuando participó en el concierto celebrado el 22 de febrero en Cúcuta (Colombia) en favor de la 'ayuda humanitaria' para Venezuela, en el que exigió a Bachelet, con la polémica expresión "mover las nalgas", hacerse cargo de la crisis que existe en esa nación caribeña, publica el portal de noticias RT.

Ahora, desde principios de abril, el artista ha hecho una serie de publicaciones en sus redes sociales con mensajes a la representante de la ONU. "Me está quitando el sueño. No va a Caracas. Me han dicho", fue su primer mensaje en Twitter, que estuvo acompañado de un video donde parodia una pesadilla con Bachelet.

Luego, un día después, el cantante publicó un videomontaje en el que un koala llama a Bachelet. La publicación la acompañó con otro mensaje, en el que dice que parece ser que la exmandataria chilena está en México.

Este lunes, Bosé público un tercer video en el que se le ve en Ciudad de México, llegando hasta el hotel donde está Bachelet.

En la recepción, intenta comunicarse con la habitación de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, pero sin tener éxito en su petición.

Los mensajes de Bosé a Bachelet han tenido apoyo por parte de algunos usuarios de las redes sociales. Así, algunos han agradecido que se haya "solidarizado" tanto con los venezolanos.

Que grande Bosé, es un ejemplo de perseverancia en pos de un país que sufre bajo el yugo comunista.



Sin embargo, otros internautas han reprochado la actitud que ha tomado el cantante, acusándolo de "acoso" contra Bachelet. Además, algunos recordaron su participación en el Festival de Viña del Mar, en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet [1973-1990].