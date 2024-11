Miley Cyrus pide desestimar demanda por presunto plagio a Bruno Mars

Miley Cyrus, a través de su equipo legal, ha solicitado formalmente la desestimación de la demanda que enfrenta por supuestamente plagiar elementos del éxito de Bruno Mars ‘When I Was Your Man’ en su canción ‘Flowers’.

De acuerdo con documentos legales citados por medios como People y Forbes, la petición fue presentada el pasado 20 de noviembre ante un tribunal de Los Ángeles.

En la solicitud, los abogados de Cyrus argumentan que las acusaciones provienen de Tempo Music Investments, una empresa que posee parcialmente los derechos de la canción de Mars, y no del propio cantautor.

Basándose en este punto, la defensa de Cyrus refutó las reclamaciones por derechos de autor y pidió que el caso se enfoque exclusivamente en los propietarios originales de la obra, y no en un tercero que actúe como cesionario de los derechos.

Esta estrategia busca aclarar quién tiene la legitimidad para presentar una demanda en este tipo de disputas.

La demanda en contra de la exestrella de Disney fue presentada por Tempo Music el 16 de septiembre de este año, mientras el éxito seguía cosechando récords tras resultar en el primer Grammy para la cantautora.

En las acusaciones de la demanda se enlistaron varias supuestas similitudes entre ‘Flowers’ y ‘When I Was Your Man’, tema lanzado en 2013, compuesto en parte por Bruno Mars y Philip Lawrence.

Tempo Music decidió presentar la demanda debido a que posee el catálogo musical de Lawrence, acusando que son innegables las similitudes entre ambas canciones.