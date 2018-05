Millie Bobby Brown luce una cabellera ¡rubia!

Agencia

Ciudad de México.- Primero, Millie Bobby Brown tuvo que raparse para poder interpretar a Eleven en "Stranger Things" y desde entonces, asumió su corte de pelo con mucho estilo.

Ahora, compartió a través de Instagram stories una imagen que está dando de qué hablar, ya que la joven actriz aparece con el pelo rubio platinado. Pero todo parece indicar que se trató de una peluca, o de algún truco de belleza momentáneo, debido a que hoy publicó otras historias en las que aparece ya con su pelo castaño, informa el portal Quién.com.

Lo que si quedó claro, es que a sus seguidores no les gustó el cambio de look de la adolescente; en otra historia de Instagram, Millie hizo una encuesta en la que le pregunta a sus seguidores qué tanto les gusta su nuevo look y la respuesta no ha sido completamente positiva.

Recientemente la estrella causó sensación en la misma red social, debido a que compartió su versión de Carpool Karaoke de James Corden, cantando temas de Beyoncé.

En el corto video, Brown disfruta de las canciones y luce un estilo chick con unos lentes oscuros, y va acompañada de otra joven, quien conduce.

ashes to ashes. Dust to side chicks.

Con tan solo 14 años, la actriz ha logrado conquistar al público, a grandes personalidades de Hollywood e incluso, se ha ganado un lugar dentro de la industria de la moda, pues firmó contrato con una de las agencias de modelos más importantes del mundo (IMG), y es imagen de algunas de las firmas más populares del momento.