Ariana Grande estrena su video inspirado en ‘Mean Girls’

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Esta tarde, la cantante Ariana Grande lanzó a través de YouTube su nuevo sencillo, "Thank, u next", video que tiene referencias a diversas cintas, entre ellas “Mean Girls”, "Chicas pesadas".

De acuerdo con datos de El Informador, la canción la escribió la estrella tras su rompimiento con el comediante Pete Davidson y la muerte de su ex pareja, el rapero Mac Miller.

El video inicia con declaraciones de estudiantes a modo de la película protagonizada por Lindsay Lohan en 2004.

Posteriormente, la cantante aparece en su cuarto abriendo un cuaderno que también formaba parte principal de la cinta.

alexa truly bodied miss karen smith. like in every shot. her first acting role was a big success in my book. @alexaluria brava, sis. https://t.co/0iSf01p9UF