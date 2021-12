Miss Universo 2021: Harnaaz Kaur Sandhu, de India, gana la corona

Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India, se coronó esta noche como la nueva Miss Universo, tomando la estafeta de la anterior ganadora, la mexicana Andrea Meza.

La edición número 70 del concurso de Belleza se realizó por primera vez en Israel, en la Universe Arena en Eilat y con Steve Harvey como conductor, en una noche llena de sorpresas ya que desde el inicio del programa la concursante mexicana quedó eliminada.

La premiación arrancó con 80 participantes de diferentes partes del mundo, entre las que se encontraba la Miss México Débora Hallal, originaria de Los Mochis, Sinaloa, y quien no logró colarse entre las 16 semifinalistas. Los países que fueron elegidos entre esta primera lista fueron Francia, Colombia, Singapur, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Vietnam, Aruba, Paraguay, Filipinas, Venezuela y Sudáfrica, cuyas concursantes desfilaron posteriormente.

“Dejen de compararse con los demás y empecemos a hablar de cosas más importantes en el mundo. Salgan y hablen por ustedes mismos porque ustedes son los líderes de sus propias vidas”.



De ellas, el top diez quedó entre Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Bahamas, Francia, Colombia, Aruba y Filipinas, pero únicamente Paraguay, Colombia, Sudáfrica, Filipinas e India continuaron la contienda hasta el top 5.

Ya en esta parte del concurso las participantes fueron cuestionadas por diferentes jueces y fue una oportunidad para que, con sus palabras, la Miss India demostrara por qué estaba en el concurso.

Al ser cuestionada sobre el cambio climático, contestó.

" Mi corazón se rompe de ver lo que está pasando, los problemas tan grandes de nuestro comportamiento irresponsable, siento que este es el momento de actuar y hablar menos… tenemos que cuidar y reparar más que arrepentirnos", señaló Harnaaz.

En esta misma ronda, Sudáfrica habló sobre las reacciones en redes sociales y si una persona debería de ser juzgada por algo que escribió cuando era adolescente, señalando que existe la redención y que una persona pueda madurar y hacerlo mejor consigo misma para ser redimido años después.

La Miss Paraguay compartió su opinión sobre cómo una mujer puede manejar la vergüenza por su cuerpo.

"Nuestro cuerpo es nuestro templo y debemos cuidarlo, nuestra belleza interior es la que importa así que cultivémosla y que refleje nuestra belleza exterior", detalló.

De la misma forma Colombia respondió una pregunta sobre los hombres tomando cargos importantes por encima de las mujeres mientras que Filipinas sobre la vacunación contra el Covid-19.

De estas cinco finalistas únicamente tres llegaron a la recta final: Nadia Tamara Ferreira, de Paraguay; Harnaaz Kaur Sandhu, de India; y Lalela Mswane, de Sudáfrica, quienes para su última prueba tuvieron 30 segundos para responder una misma pregunta, por lo que se le pusieron audífonos a las finalistas mientras la otra respondía.

La pregunta que tuvieron que contestar fue qué consejo les darían a las mujeres jóvenes sobre cómo lidiar con las presiones a las que se enfrentan actualmente y la primera en responder fue Miss Sudáfrica.

"Las conminaría a que busquen su confianza y valentía en cada oportunidad y también les diría que desde los comienzos de la humanidad siempre hemos logrado lo que hemos querido, infortunadamente el mundo nos ha querido convencer de lo contrario, pero no es así", aseguró.

En segundo lugar, fue turno de India quien dijo:

"Cuando pienso en la presión más grande de la juventud creo que es creer en sí mismos, sepan que son únicos, hermosos, dejen de compararse y hablemos de las cosas que nos afectan, salgan, ábranse, exprésense, hablen por ustedes, ustedes son la voz del mundo, hablen por ustedes mismos, por eso, por hablar, por decir las cosas estoy yo aquí.

Finalmente la respuesta tocó a Paraguay:

"He vivido situaciones muy duras en mi vida, pero he salido adelante, así que quiero que todas las mujeres, todas las personas que están viendo esto que se unan, que unan su fuerza, que hagan para lo que nacieron porque pueden hacerlo no importa la situación, pueden brincar cualquier obstáculo y salir victoriosos".

Ya listos para dar el veredicto una conmovida Andrea Meza desfiló por última vez en Miss Universo para dar fin a su reinado y para ello eligió un gran vestido en color morado y con un audio de agradecimiento que se escuchó mientras caminaba y donde le dedicó palabras a Lupita Jones y al equipo de Mexicana Universal, así como a su familia por creer en ella.

El conductor del show dio a conocer que la segunda finalista fue Sudáfrica, la primera finalista Paraguay y Miss India, quien estudió informática comercial y amante de la cocina, se convertía en Miss Universo.

