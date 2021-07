Miss Universo 2021 se llevará a cabo en Israel

Miss Universo se dirige a Israel para su edición número 70.

La Organización Miss Universo anunció este martes que el certamen se llevará a cabo este diciembre en la ciudad turística sureña de Eilat.

70 YEARS! 👑 The 70th #MISSUNIVERSE competition is heading to ....Eilat, Israel! 🎉 MISS UNIVERSE will air live around the world December 2021.



Stay tuned for more information or visit https://t.co/25sAUG0jBb pic.twitter.com/gX0XAPXfUg