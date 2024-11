La esperada secuela del éxito animado de Disney, ‘Moana’, llega este miércoles a 4 mil 200 cines en Norteamérica.

Con proyecciones de recaudar entre 135 y 145 millones de dólares durante los primeros cinco días, apunta a convertirse en el estreno más exitoso del periodo de Acción de Gracias.

De lograrlo, superaría éxitos anteriores como ‘Frozen 2’ (125 millones en 2019) y ‘The Hunger Games: Catching Fire’ (109 millones en 2013).

Thanksgiving Box Office: 'Moana 2' Aims to Eclipse 'Frozen 2' Holiday Record With Massive $135 Million Debut https://t.co/tL1FzNv1C7 — Variety (@Variety) November 26, 2024

En el ámbito internacional, se espera que ‘Moana 2’ sume otros 100 millones, elevando su recaudación global inicial a 235 millones de dólares.

Con una enorme expectativa reflejada en la preventa de boletos, apunta a ser otro gran triunfo para Disney en 2024, siguiendo los pasos de éxitos como ‘Intensamente 2’ (1,600 millones) y ‘Deadpool & Wolverine’ (1,300 millones).

Los cines del mundo entero están ansiosos por proyectar la secuela, teniendo en cuenta que originalmente fue concebida como una serie para la plataforma de streaming Disney+ antes de pasar a la pantalla grande.

El legado de Moana

La primera entrega de Moana debutó en 2016 con 82 millones de dólares durante el fin de semana extendido de Acción de Gracias, alcanzando una recaudación global de 680 millones.

Sin embargo, fue en plataformas como Disney+ donde su popularidad se disparó. En 2023, siete años después de su estreno, se convirtió en la película más vista en streaming en Estados Unidos, acumulando 11.6 mil millones de minutos reproducidos, según Nielsen.

Con este éxito continuo, Disney también está desarrollando un remake en acción real programado para 2026.

Un regreso con nuevas voces y retos creativos

Dwayne Johnson y Auliʻi Cravalho vuelven como Maui y Moana, respectivamente, en una historia que lleva a la navegante polinesia a explorar nuevas tierras para romper una misteriosa maldición.

Un punto interesante es que la música trae un cambio significativo: Lin-Manuel Miranda (‘How Far I’ll Go’ y ‘You’re Welcome’) no participa esta vez, dejando la composición en manos de Abigail Barlow y Emily Bear, el talentoso dúo detrás de The Unofficial Bridgerton Musical.

Un Acción de Gracias de récords en la taquilla

El feriado de Acción de Gracias suele ser crucial para los cines, y este año no será la excepción con ‘Moana 2’, ‘Wicked’ y ‘Gladiator II’ compitiendo por la atención del público.

Wicked: la adaptación del musical de Broadway, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ha recaudado 129 millones a nivel doméstico y se espera que sume al menos 80 millones más en los próximos días.

Gladiator II: la épica de Paramount, con un elenco liderado por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, ha alcanzado 225 millones globalmente y sigue buscando justificar su abultado presupuesto de 250 millones de dólares.

Con información de Variety