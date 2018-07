Modelo revela que Madonna se obsesionó con ella

Agencia

Ciudad de México.- Una ex supermodelo británica, que besó apasionadamente a Madonna en uno de sus videos musicales más controvertidos, reveló que la Reina del Pop "enloqueció" de amor por ella.

Amanda Cazalet, ahora de 53 años y madre de dos hijos que vive en St. Albans, Londres, se convirtió en objeto de deseo de la estrella, de 59 años, durante casi dos décadas, informa el portal Infobae.

Cazalet fue invitada a protagonizar el video "Justify My Love" en 1990. La mujer aseguró a The Sun que se sorprendió cuando Madonna usó la lengua durante la escena del beso.

Amanda Cazalet

El mes pasado, en una subasta en línea se vendió una romántica carta que la cantante le envió a Cazalet. En la misiva, escrita en tinta roja, le dice a la modelo que ella es "la mujer más bella del mundo" y que "muere por besarla de nuevo".

En una entrevista al citado medio, la ex modelo aseguró que la forma en que se comportó Madonna hoy sería interpretado como acoso: "Se obsesionó conmigo".

Cazalet, que había sido modelo durante seis años en ese momento, se hizo famosa por el clip que fue filmado en el deslumbrante Hotel Royal Monceau en París. Poco después, Madonna comenzó a enviarle cartas declarándole su amor.

En una de las notas escritas, Madonna le dijo: "Sé que estás casada y embarazada y no puedo explicar mi atracción, sin embargo está allí".

Después de que el video "Justify my love" se emitió en la televisión, Madonna habló abiertamente sobre su sexualidad: "Creo que todos tenemos una naturaleza bisexual".

Esta sería la carta que la cantante mandó a la modelo:

Amanda...

¿Cómo estás? ¿En dónde estás? ¿Por qué no me llamas? ¡Puedes llamar si quieres! ¡Ponerme en contacto contigo es como intentar seducir al Papa! Estoy trabajando en mi película en Los Ángeles, después estaré en Nueva York durante las últimas dos semanas de marzo. ¿No podrías conseguir un trabajo de modelo ahí? Tienes que mandarme fotos, muchas. Pienso que eres la mujer más hermosa del planeta. Se que estás casada y embarazada y no puedo explicarte mi atracción -que sigue ahí a pesar de ello-. Me siento atraída de esta forma a muy pocas mujeres. Desearía poder verte. Espero tu bebé esté bien. Por favor escribe.

Abrazos y besos.