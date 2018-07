Integrante de Acapulco Shore se pelea con Mon Laferte

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Caballero, mejor conocido como el "Potro", e integrante del reality de MTV Acapulco Shore, reveló para Diario Basta, el altercado que tuvo con la cantante Mon Laferte, durante la pasada entrega de los premios MTV Miaw.

También te puede interesar: "Yo creo que se lo tomó muy personal, mi estilo es echar broma, el albur, yo nunca lo dije con el afán de yo me la di y tal, fue un comentario al aire y ella se puso súper loca, feminazi. Ni siquiera me dio la cara para decirme estoy enojada, salió la gente de ella a decirme, a mí me regañaron también y ya, muy chafa", dijo el reality star.

Además, el también cantante expresó su molestia al saber que la chilena seria la conductora del evento pues reveló que ella habla mal de México por lo que no le pareció.

En la alfombra rosa de los #premiosmtvmiaw Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte) el 4 Jun, 2018 a las 1:16 PDT

"A mí no me gustó que ella hubiera sido la conductora de los MIAW, cuando habla pura cagada de México, eso fue lo que más me molestó, si vienes a los MIAW a México, mínimo ten química con el público mexicano, mucha gente no sabe que ella es súper racista con la gente de México, o sea que ojo muchachos", dijo Potro en un programa de Unicable.