Morgan Wallen es arrestado tras ser expulsado de bar

Tennessee.- El cantante country Morgan Wallen se disculpó tras ser arrestado por estar intoxicado en la vía pública y por desorden público.

La policía de Nashville arrestó al cantante alrededor de las 11 de la noche del sábado después de observar que la seguridad lo echó del honky tonk de Kid Rock en el centro de Nashville.

La seguridad lo escoltó después de que comenzó a patear artículos de vidrio dentro del bar y el lugar de música, y los oficiales dicen que el cantante tenía un fuerte olor a alcohol y representaba un peligro para sí mismo y para el público. Lo arrestaron por "estar intoxicado en público, incapaz de cuidarse a sí mismo, y la probabilidad razonable de que el delito continúe".

Wallen dijo el domingo en Twitter que él y unos amigos estaban jugando después de estar en varios bares.

Hey y’all just wanted to clear the air. I went out downtown last night with a few old friends. After a couple bar stops, we were horse-playing with each other. We didn't mean any harm, and we want to say sorry to any bar staff or anyone that was affected.