¿Aburrido? Te mostramos los estrenos de Netflix para abril

ESTADOS UNIDOS.- ¿Quieres ver series y películas nuevas? Estos son los estrenos de Netflix para abril.

De acuerdo con SDP Noticias, a partir del 1 de abril hay nuevos estrenos en Netflix.

Si sientes que ya disfrutaste de todo el catálogo de Netflix, como cada mes, la buena noticia es que habrá lanzamientos.

Prepárate para pasar más horas recostado en el sofá y comiendo palomitas.

Series:

Perdidos en el espacio

La casa de papel (Parte 2)

No necesitan presentación con David Letterman: Jay Z

The Alienist

3% (Temporada 2)

The Letdown

Happy

Troya: La caída de la ciudad

Los 100 (Temporada 4)

The Walking Dead (Temporada 7)

Los culpables

Gold Stars: La historia oficial de la copa mundial de la Fifa

Películas:

La peor semana

6 globos

Órbita 9

Carteristas

Candy Jar

Dude: Así es la vida

Psychokinesis

No soy un hombre fácil

Cenicienta (Disney)

Hermanas

Amityville: The Awakening

Sun Dogs

Documentales y especiales:

Disney -El reino de los monos

We are may

The Story of god with Morgan Freeman (Temporada 2)

Kids:

Un jefe en pañales de vuelta a los negocios

El autobús mágico

Se estrena "Los Increíbles 22

Los estudios Disney-Pixar difundieron la fecha en la que se estrenará la película Los Increíbles 2, que será el próximo 15 de junio.

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, en el nuevo avance que también hoy se difundió, aparece la familia Parker, incluyendo a Violeta arrojando su traje; y a Frozono junto a Robert Bob Parker viendo a Jack Jack descubrir sus poderes.

En noviembre, Pixar Animation Studios lanzó un tráiler de 53 segundos, que logró más de 113 millones de reproducciones en 24 horas.

Un segundo adelanto fue estrenado en febrero durante las Olimpiadas de Invierno.