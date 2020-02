Muere actor de “Law & order” y “Sex and the city”; Ron McLarty

ESTADOS UNIDOS.- El escritor y actor estadounidense Ron McLarty, conocido por sus actuaciones en series como “Sex and the city”, “Law & order” y “Spenser for hire”, y quien dejó huella en la literatura por sus novelas como “The memory of running”, falleció a los 72 años, confirmó su esposa, la también actriz Kate Skinner.

“Era la luz de mi vida y estoy desconsolada”, dijo Skinner al referirse a su esposo, quien murió el pasado sábado por la noche en Nueva York, pero apenas se dio a conocer la noticia, y sufría de demencia desde hace seis años, informó The Hollywood Reporter.

Nacido el 26 de abril de 1947 en Providence, Rhode Island, trabajó con diversos directores en filmes como “Daniel”, de Sidney Lumet (1983); “The flamingo kid”, de Garry Marshall (1984); “Heartburn”, de Mike Nichols (1986); así como “How do you know”, de James L. Brooks (2010).

En su papel final, “San Vicente” (2014), protagonizada por Bill Murray y Melissa McCarthy. Compartió créditos con figuras del cine como Ava Gardner, Al Pacino y Kevin Costner, por mencionar algunos.

En la pantalla chica dio vida al sargento “Frank Belson” en las tres temporadas del drama “Spenser for hire” (1985-1988), de la ABC, protagonizado por Robert Urich y Avery Brooks. Posteriormente fue llamado para encarnar a un detective en “Cop rock”, de Steven Bochco, que combinaba drama policial, cantos y bailes al estilo Broadway, pero no tuvo tanto éxito y sólo duró 11 episodios en 1990.

Más tarde protagonizó varios episodios de “Law & order”, como el juez “William Wright”.

En el campo editorial, fue un destacado narrador de audiolibros. Desde 1990, sus más de 100 créditos incluyeron trabajos para autores como King, Danielle Steel, David Baldacci, Anne Rice, Richard Russo, Elmore Leonard, Ed McBain, Scott Turow y George W. Bush.

En 2001, McLarty persuadió a la pequeña empresa Recorded Books para que produjera su tercera novela, The memory of running , directamente en cinta como un audiolibro. También narró lo que se cree que es el primer audiolibro grabado de una novela inédita.

King lo escuchó y le encantó la historia, sobre un hombre de 43 años que, después de la muerte de sus padres, hace un viaje por el campo en una bicicleta vieja de Raleigh para encontrar el cuerpo de su hermana. En 2003 le dedicó una de sus columnas en “Entertainment Weekly”, llamando a “Memory” "el mejor libro que no puedes leer".

Warner Bros. le pagó por los derechos cinematográficos de “The memory of running”, y aunque él escribió el guion la película nunca se hizo.

Además, McLarty escribió docenas de obras de teatro y 10 novelas en total; después de “The memory” publicó “Traveler” en 2007; “Art in America”, en 2008, y “The Dropper”, en 2012.

McLarty donó los manuscritos originales de sus novelas, obras de teatro y poemas, así como sus narraciones de audiolibros y otros artículos a la Biblioteca Adams en el campus de Rhode Island College, institución que publicó un Twitter en el que lo llamó “uno de nuestros alumnos más ilustres”.

Al artista le sobreviven además de su esposa, con quien se casó en 2004, sus hijos Zachary, Lucas y Matthew, así como siete nietos. Su primera esposa, Diane, murió de cáncer de pulmón en 2002; con ella formó un matrimonio de 32 años.