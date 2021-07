Muere el actor estadounidense Charles Robinson a los 75 años

Charlie Robinson, el versátil y prolífico actor cuyos numerosos créditos van desde producciones teatrales de "Driving Miss Daisy" y "Fences" hasta películas como "Secret Santa" y "Miss Lettie and Me" hasta su papel de secretario judicial Mac Robinson en la comedia de situación "Night Court". Tenía 75 años.

Robinson murió el domingo en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA en Los Ángeles, según su gerente, Lisa DiSante-Frank. La causa fue parada cardíaca con fallas de órganos multisistémicos por choque séptico y adenocarcinoma metastásico.

"Charlie Robinson, fue el amor de mi vida, esposo, padre, abuelo y bisabuelo", dijo su esposa y también actriz Dolorita Noonan-Robinson en un comunicado. “Era verdaderamente el actor de actor que trabajaba, y de todas sus pasiones, su oficio ocupó el centro del escenario, con su familia siendo el viento bajo sus alas, ¡para que pudiera volar a alturas increíbles! En nombre de mi esposo y mi familia, les agradezco por ser parte de la audiencia ".

Charlie Robinson era un nativo de Houston que en su adolescencia cantó con un grupo local que luego se hizo conocido a nivel nacional, Archie Bell and the Drells. Su carrera como actor comenzó a fines de la década de 1960 cuando se unió a la escuela Studio 7 con sede en Houston.

Hizo su debut cinematográfico con un breve papel en "Drive, He Said", un lanzamiento de 1971 dirigido por Jack Nicholson, y trabajó de manera constante durante 50 años. Además de "Night Court", que se desarrolló entre 1984 y 1992, también apareció en la aclamada pero efímera "Buffalo Bill"; "Mejoras para el hogar"; “The Game” y “Hart of Dixie” entre otras series.

Sus créditos recientes incluyen la obra para televisión "Some Old Black Man" y la obra de teatro "The Last Romance", en la que apareció con Michael Learned.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Alistan nueva demanda contra YosStop

“Han sido tiempos difíciles, pero ya voy de salida”; reaparece David Páramo

Vidente que predijo el COVID-19, asegura que YosStop saldrá de la cárcel