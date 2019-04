Muere la investigadora de 'El Conjuro'; Lorraine Warren

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La famosa investigadora paranormal Lorraine Warren murió ayer por la noche a los 92 años de edad.

Warren y su esposo Ed, quien falleció en 2006, eran investigadores y autores de historias paranormales basadas ​​en Connecticut, asociadas con casos prominentes de apariciones y posesiones en todo el país.

En 1952, los Warrens fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, el grupo de cazadores de fantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra que aún opera en la actualidad.

Las investigaciones de los esposos Warren inspiraron la saga de El Conjuro conformada por las cintas de terror y suspenso The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016), Annabelle: Creation (2017, La monja (2018)

Y las que están próximas a estrenarse este año The Curse of La Llorona y Annabelle Comes Home; The Conjuring 3 en 2020, The Crooked Man y La monja 2, aún sin fecha.

Tony Spera, esposo de Judy (la única hija de Lorraine y Ed), informó del deceso a través de su cuenta en Facebook, asegurando que la médium murió “pacíficamente mientras dormía en casa”.

Asimismo, solicitó privacidad para su familia.

“Lorraine tocó muchas vidas y fue amada por muchos. Ella era un alma notable, amorosa, compasiva y generosa. Fue ávida amante de los animales y contribuyó a muchas organizaciones benéficas”.