Muere el primer bajista de Queen

México.- El músico Roger Taylor dio a conocer la muerte de Mike Grose, quien formara parte de la banda Queen en sus inicios, sin precisar la fecha ni las causas de su fallecimiento.

Taylor, baterista del mítico grupo británico, escribió en su cuenta en Twitter: “Es muy triste oír (lo que pasó) acerca de mi viejo amigo Mike Grose, a quien escuché por primera vez en una banda llamada The Individuals, cuando ambos estábamos todavía en la escuela. Siempre sonaba enorme. RIP”.

So sad to hear about my old friend Mike Grose, who I first heard in a band called 'The Individuals', when we were both still at school. He always sounded huge. RIP. https://t.co/VM85yQ0Ahe