Y para promocionar a Bohemian Rhapsody en los Oscar… ¡Queen!

CALIFORNIA.- Esta semana la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció que la banda de rock británica, Queen y el cantante estadunidense Adam Lambert, amenizarán la 91 ceremonia de entrega de los Premios Oscar, el próximo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

El anuncio se hizo a través dela cuenta de Twitter de la Academia junto a dos versos de “Bohemian Rhapsody” y la dedicatoria “Damos la bienvenida a Queen y Adam Lambert este año a los #Óscar”.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ